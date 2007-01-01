В Калуге продолжают очищать улицы от снега

В воскресенье, 8 февраля, калужанка оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с вопросом об очистке города от снега.

— Я все понимаю, но прошёл уже месяц после снегопада. Улица Плеханова, начиная от Георгиевской- это исторический центр города. В один из дней остановился туристический автобус около Палаты Коробовых, улица была перекрыта. Что ещё нужно написать, чтобы городские власти услышали и увидели проблему, - написала горожанка.

— К сожалению, во время снегопадов по всему городу образовалось множество снежных масс, и нужно время, чтобы убрать каждый участок. Первым делом мы стараемся почистить дороги и тротуары, чтобы обеспечить удобства пешеходам и автомобилистам, а уже после приступаем к парковкам и вывозу снега. На Плеханова обязательно будет проведена уборка, но сроки пока спрогнозировать сложно из-за загруженности техники, - прокомментировали ситуацию в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» города Калуги.