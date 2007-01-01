Обнинск
В деревне Калужской области расчистили дорогу от снега

Евгения Родионова
11.02, 12:00
В среду, 11 февраля, прокуратура Бабынинского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

По данным ведомства, в деревне Высокое Бабынинского района проезжая часть дороги была в снегу и не обработана противогололедными материалами. Это создавало угрозу безопасности дорожного движения.

Прокуратура района внесла в орган местного самоуправления представление. Дорогу привели в нормальное состояние.

