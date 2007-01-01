Обнинск
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В селе Калужской области вывезли мусор с контейнерной площадки
Недвижимость и ЖКХ

В селе Калужской области вывезли мусор с контейнерной площадки

Евгения Родионова
10.02, 18:29
Фото: Администрация Малоярославецкого района
Ранее мы сообщали о просьбе жительницы села Маклино Малоярославецкого района обратить внимание на неубранный мусор.

По её словам, мусор не вывозили неделями, потому чтобы были закрыты ворота и после снегопадов не чистили подъезд. Машина приезжала, фотографировала и уезжала.

Как сообщают в администрации Малоярославецкого района площадку почистили, мусор вывезли.

