В селе Калужской области вывезли мусор с контейнерной площадки
Ранее мы сообщали о просьбе жительницы села Маклино Малоярославецкого района обратить внимание на неубранный мусор.
По её словам, мусор не вывозили неделями, потому чтобы были закрыты ворота и после снегопадов не чистили подъезд. Машина приезжала, фотографировала и уезжала.
Как сообщают в администрации Малоярославецкого района площадку почистили, мусор вывезли.
