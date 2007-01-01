Обнинск
Калужский министр объяснил, почему резко выросли платежи за отопление
Недвижимость и ЖКХ

Калужский министр объяснил, почему резко выросли платежи за отопление

Дмитрий Ивьев
10.02, 15:58
0 1227
Жители Калуги заметили, что счета за отопление за январь 2026 года оказались выше, чем в декабре прошлого года. Министр конкурентной политики области Николай Владимиров 10 февраля прокомментировал ситуацию.

По его словам, есть три основные причины. Во-первых, с начала года выросла ставка НДС — с 20% до 22%, из-за чего тариф на тепло поднялся на 1,7%.

Во-вторых, январь выдался холоднее декабря, поэтому дома пришлось сильнее топить. Особенно это заметили те, у кого установлены индивидуальные счётчики тепла — их приборы зафиксировали больший расход ресурса.

В-третьих, расчётные периоды в декабре и январе разные по длительности. Показания счётчиков снимают 20 декабря и 25 января. Получается, что за декабрь платят примерно за 25 дней, а за январь — почти за 35. Эта разница в десять дней тоже влияет на итоговую сумму.

Министр заверил, что рост платежей не связан с произвольным повышением тарифов. Если у жителей всё же возникнут сомнения в правильности начислений, они могут самостоятельно перепроверить расчёты или обратиться в Государственную жилищную инспекцию через платформу обратной связи на портале госуслуг.

