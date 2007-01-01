Обнинск
-11...-10 °С
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области начали восстанавливать кровлю сельского дома досуга

Дмитрий Ивьев
10.02, 12:25
0 368
В селе Милотичи Барятинского района начались восстановительные работы. Об этом 10 февраля сообщил глава района Андрей Хохлов.

- Работы проводятся подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств, - пояснил он. - О ходе восстановления буду информировать дополнительно.

Напомним, крыша сельского дома досуга не выдержала напора снега на прошлой неделе.

