В Калужской области начали восстанавливать кровлю сельского дома досуга
В селе Милотичи Барятинского района начались восстановительные работы. Об этом 10 февраля сообщил глава района Андрей Хохлов.
- Работы проводятся подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств, - пояснил он. - О ходе восстановления буду информировать дополнительно.
Напомним, крыша сельского дома досуга не выдержала напора снега на прошлой неделе.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь