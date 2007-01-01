В селе Калужской области обнаружили неубранную свалку

Во вторник, 10 февраля, жительница села Маклино Малоярославецкого района оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о вывозе мусора на улице Новой.

По её словам, мусорка в плачевном состоянии.

— Её не вывозят неделями, по причине того, что ворота закрыты были и после снегопадов не чистят подъезд (ворота). Машина приезжает, фотографирует это безобразие и уезжает. Администрацией Малоярославецкого района был дан ответ, что уберут и почистят её в пятницу, далее срок перенесли на понедельник, но сегодня вторник и никто не выполнил своё обещание. Почему так происходит? - рассказала о проблеме женщина.

— Понимаем ваше беспокойство. Как и писали ранее, к сожалению, из-за загруженности техники площадку ещё не расчистили. Работы выполним сегодня до конца дня, - ответили в администрации Малоярославецкого района.