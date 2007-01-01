Обнинск
-11...-10 °С
В Анненках канализацию забили тряпками и салфетками
Недвижимость и ЖКХ

В Анненках канализацию забили тряпками и салфетками

Дмитрий Ивьев
10.02, 10:18
1 561
Очередной канализационный засор в этом микрорайоне Калуги коммунальщики устраняли до 4 часов утра, рассказал 10 февраля министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Он напомнил, что канализация не предназначена для утилизации средств гигиены и посторонних предметов.

- В итоге страдают сами жители, а водоканалу приходится нести дополнительные расходы на ремонт и замену насосного оборудования, - пояснил Лежнин. - За прошлый год на эти цели было потрачено около 50 млн руб. В отдельных случаях для защиты системы устанавливаются механические решётки, задерживающие крупный мусор. Стоимость одной такой конструкции превышает 30 млн руб. Одна из решёток уже установлена на Правом берегу в Калуге и позволила сократить количество засоров. В этом году такое же оборудование планируется установить в одном из районов области.

область
