В Анненках канализацию забили тряпками и салфетками
Очередной канализационный засор в этом микрорайоне Калуги коммунальщики устраняли до 4 часов утра, рассказал 10 февраля министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.
Он напомнил, что канализация не предназначена для утилизации средств гигиены и посторонних предметов.
- В итоге страдают сами жители, а водоканалу приходится нести дополнительные расходы на ремонт и замену насосного оборудования, - пояснил Лежнин. - За прошлый год на эти цели было потрачено около 50 млн руб. В отдельных случаях для защиты системы устанавливаются механические решётки, задерживающие крупный мусор. Стоимость одной такой конструкции превышает 30 млн руб. Одна из решёток уже установлена на Правом берегу в Калуге и позволила сократить количество засоров. В этом году такое же оборудование планируется установить в одном из районов области.
