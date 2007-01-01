В Калуге затопило квартиры после прорыва батареи в подъезде

Об этом в понедельник, 9 февраля, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, в доме №27 на улице 65 лет Победы второй раз прорывает батареи в подъезде.

— Затопило все квартиры с 17 по 1 этаж. Кто-то только сделал ремонт! Кто это всё компенсировать будет: кухонный гарнитур, потолки, техника (плита, духовка, холодильник) - с пятницы свет не включаем на кухне - лилось из розеток! Дотекло всё до комнаты, там ламинат! Как теперь жить в такой квартире? Всё сыростью пахнет! У всех дети! - рассказала о проблеме горожанка.

— Кто вообще следит за работой управляющей компании? Это уже второй прорыв за неделю! Аварийку вызывали два раза! По поводу первого прорыва никто не связался, - добавила женщина.

Как сообщили в Государственной жилищной инспекции Калужской области, аварийная бригада выезжала по адресу и устранила прорыв.

— Завтра УК свяжется с жителями для решения вопроса по залитию в квартирах, - добавили в ведомстве.