Обнинск
-11...-10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге затопило квартиры после прорыва батареи в подъезде
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге затопило квартиры после прорыва батареи в подъезде

Евгения Родионова
10.02, 12:17
1 883
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом в понедельник, 9 февраля, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, в доме №27 на улице 65 лет Победы второй раз прорывает батареи в подъезде.

— Затопило все квартиры с 17 по 1 этаж. Кто-то только сделал ремонт! Кто это всё компенсировать будет: кухонный гарнитур, потолки, техника (плита, духовка, холодильник) - с пятницы свет не включаем на кухне - лилось из розеток! Дотекло всё до комнаты, там ламинат! Как теперь жить в такой квартире? Всё сыростью пахнет! У всех дети! - рассказала о проблеме горожанка.

— Кто вообще следит за работой управляющей компании? Это уже второй прорыв за неделю! Аварийку вызывали два раза! По поводу первого прорыва никто не связался, - добавила женщина.

Как сообщили в Государственной жилищной инспекции Калужской области, аварийная бригада выезжала по адресу и устранила прорыв.

— Завтра УК свяжется с жителями для решения вопроса по залитию в квартирах, - добавили в ведомстве.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
11 оценили
9%
0%
27%
0%
27%
36%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlVITUdKWGRKbUphZ1pjd0JvV0o5akE9PSIsInZhbHVlIjoiM1BaV1hSdktoZ3hQT1F2dDgzSGFjeVhSbFV5Z01HL2NxZ1AxR0JmYnQ3S2xuRERWMWdad205R0NhTXZJV3p5cUJ1VkZxZ2FWcXU3bzV4WktOeUxvYTlYYzRZeFQza0Y1S2F1YzJQOENXNjh3c1ZlRU1xb0tvNFEvYVlwWU1oRnFwdE1pdEVrd3hrVTdYN2JKQ0FrRDNlbGw4WDBuNFRhT0M0T0l0NU1sM3lJajVKei9MaEhMWnFhS2lmYk1Qa0prNWJvYjl5SjlvUkZjMzVrSGlSWHBjb1VoVDhkL3psR1A3R2RJMmQrYXQ4QkM2Z3VVVHEwU1ZJMVFpWDIyZmN3Q2ZCZVQwZTVSVWdjb2VhRTNSZGhZcFVSYUVjSEJpRGtSWEQ3MUVQL0xreDRrelRzUEd5b1hpbGFFWUFkcjlTVkFXa3Q5NmxzcS92UFlHNGE1YXZ0bGNXdUNxamRHeVpIZllWRVRnZ04zMXVGMFJYOGV3K1kxZVFlZVcwd0RqTFF0blJ6VndMMEFqdC9veitpSzN1Z1VEdC93TVBXcTdWdnE4bXFnL25vUjRmV1ZsbDFPVXMzQmZQUHM0MHgzSEhwcSIsIm1hYyI6ImMzZTg3NWE4MzMzZDQwY2I2MTA2ODYwM2JkZmQyMWI2NTc5YTYwNWI0MGNkNDU0NjI5MjI4NzAxNDA0ZDZmZjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IllYZnBscHdFVktSaTZING1YYWlJSmc9PSIsInZhbHVlIjoiVnExTW9ocm9yVzJuQTNwQ1BqSTBreXRJTU93K0xlODlDekRXMDQrU2hjR0Jxd2tRaEt4TW1ycWZtQVB2VUpYTHh2L2Q4NTlLc2hyTW9EOHVRckt0ZzIya0xPSXNyTk8zdk9OWjh0aDdoKzN4S014NmRLSTBHMFBVZG1jKzljN3pBYjZsM0o0RlBPWXMwc3NPYTNlVTJEY2I1TEhudDc4Y1pHU21BUXFqY1VQVVFudVVRcVZJNlNsOVBROGRJeXowMUpOclJNeDNrMzVDeU9CaHZKdHVCbmtWeEs5a0RZUFdPVkNobGlpTm0rZ2NzNTYvRFNVVnllWTZ4b2R5bnhJOEhpcmdBU0dVNFJuUE9UM2J4ekw0bThLM3JuODB6dnhSMlk4VXFiejlNSEczdmJFeTRTM3g0bWp4dEp6dnFZRkRPdStRbGF4NDVKRVV6K2RJL1dnK0VLeVZkVmNxUm1rMlNUK2ZRaW1rdDZjZ3B5VncyUWdpejB4R2xPUmcvcG9QSlFFVzViaFAyZ1JoeFFXSnM1YUVpVzR1ai90Y1hLcU1zZVR6b3ZDdDVsVllkMTRETy9oZ2hsMXZuazZObmNpdjhxSCtaRkU4YmFTNWl6YWQ3WDNMZ0VsNGRSaUd2a3VoaDM3bVVSNzRlT0pwUFhHdlJqdHdYMzZKKys1ZmpYRUJIRlA2MHJWbW8zcmFLMXFHYk1KYnJCUXMyT3VlKzQ2T2RoeXozblJJcVpmZCtTZnVBNE94WmZDaERSbmVhY2xrSmFHY21sZEV2eUtWYWZyWjFXT1VYUjVTZ0NrVlc0VlVxOXRZVndBRHNSUm1Kb1hWaXdOM2VqUkY2U3pSWmozcCIsIm1hYyI6IjI0YjFhZWMxZDI0MWViNTVjZDMzNjA5YTViNTE1Y2FhNjUwZDhlMzYyZGY1NTFiZDg3NWFkNGY1NzIzNmZmNjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+