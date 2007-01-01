Обнинск
В Калуге продолжают уборку дорог от снега на проблемных улицах

Евгения Родионова
10.02, 10:34
Во вторник, 10 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о уборке дорог в Калуге.

— Когда уже уберут дорогу на улицах 40-летия Октября и Тульской? Невозможно просто, пробка как только съезжаешь с Окружной, - написала женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Тульскую уже начали частично вывозить, улица достаточно длинная, необходимо время, чтобы добраться до всех участков. Постараемся закончить побыстрее. Постепенно, по мере освобождения техники, дойдем и до вывоза снега на улице 40-летия Октября.

