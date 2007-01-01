Обнинск
-10...-9 °С
Недвижимость и ЖКХ В Калуге обнаружили плесень в жилом доме
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге обнаружили плесень в жилом доме

Евгения Родионова
09.02, 14:30
0 415
Об этом в субботу, 7 февраля, сообщила калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, в подъезде дома №74 на улице Салтыкова-Щедрина пошла плесень.

— Влажность как в хаммаме, пошла плесень. Писали и звонили в УК, реакции ноль. Как решить вопрос? - написала о проблеме горожанка.

— Как сообщили нам в УК, по вашему адресу было проведено инструментальное обследование, по результатам которого выявлен ряд неисправностей. Но из-за низких температур работы проводить не представляется возможным. Ремонтные работы будут возобновлены при повышении уличной температуры до -7 С и выше, - прокомментировал ситуацию представитель Государственной жилищной инспекции.

Новости по тегу
жкх
