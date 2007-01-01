Шапша потребовал усилить контроль над работой управляющих компаний

Обнинск
Тема ЖКХ обсуждалась в понедельник, 9 февраля, на заседании правительства региона.

- Обратил внимание на справедливые жалобы жителей, что после таких прорывов канализации в подвалах многоквартирных домов долго не откачивают стоки, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша коммунальную аварию на улице Георгия Димитрова. -  И люди вынуждены дышать запахом нечистот. Вчера тоже видел критические замечания по таким ситуациям. А также по поводу длительного бездействия УК на обращение жильцов из-за протечки крыши.

Глава региона поручил региональному минстрою еще раз проанализировать, как организовано взаимодействие ГЖИ, муниципалитетов и УК.

- Контроль работы управляющих компаний должен быть более жестким, - уверен Шапша. - Прежде всего в части оперативности реагирования на аварийные ситуации. Должна быть четкая схема, в том числе работы в выходные дни, графики дежурств аварийных бригад. ГЖИ нужно более оперативно подключаться, если УК не реагирует на обращения жителей.

