В Товарково вернули отопление после коммунальной аварии
Утечку на сетях удалось устранить, сообщил вечером в воскресенье, 8 февраля, глава Дзержинского района Егор Вирков.
- Приступаем к заполнению теплотрассы. В ближайшее время тепло поступит в дома, - прокомментировал чиновник.
Он дал поручение управляющим компаниям оперативно устранять завоздушенности в домах.
Напомним, этот поселок остался без тепла 8 февраля из-за коммунальной аварии.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь