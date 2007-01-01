Обнинск
-13...-12 °С
В Товарково вернули отопление после коммунальной аварии
Недвижимость и ЖКХ

В Товарково вернули отопление после коммунальной аварии

Дмитрий Ивьев
09.02, 09:39
0 285
Утечку на сетях удалось устранить, сообщил вечером в воскресенье, 8 февраля, глава Дзержинского района Егор Вирков.

- Приступаем к заполнению теплотрассы. В ближайшее время тепло поступит в дома, - прокомментировал чиновник.

Он дал поручение управляющим компаниям оперативно устранять завоздушенности в домах.

Напомним, этот поселок остался без тепла 8 февраля из-за коммунальной аварии.

