В селе Калужской области замёрз колодец
Недвижимость и ЖКХ

В селе Калужской области замёрз колодец

Евгения Родионова
06.02, 18:00
0 546
Об этом в четверг, 5 февраля, написала жительница села Зикеево Жиздринского района в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, на улице Дачной замерз колодец.

— Колодец питьевой. Ближайший колодец далеко. Пожилые люди живут, пробить не смогли. В какую службу необходимо обратиться, чтобы помогли в данном вопросе? - написала женщина.

— До конца рабочего дня в колодце лёд пробьют, - прокомментировали ситуацию в администрации Жиздринского района.

