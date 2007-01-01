Мошенники в Калужской области обманывают жильцов под видом управляющих компаний

Госжилинспекция Калужской области предупреждает: в регионе усилилась активность мошенников, которые выдают себя за сотрудников управляющих компаний. Они рассылают сообщения с предложением «вернуть переплату за отопление».

В письмах указывают конкретную сумму возврата и просят перейти по ссылке, чтобы якобы получить деньги. На самом деле переход по такой ссылке может привести к краже денег с банковской карты или утечке личных данных.

В ГЖИ напомнили: настоящие управляющие компании никогда не возвращают деньги напрямую через переводы. Если жильцы переплатили за коммунальные услуги, сумму просто вычтут из следующего платежа — без звонков, смс и переходов по ссылкам.

Что делать, если пришло подозрительное сообщение: не переходите по ссылкам и не вводите данные карты, не сообщайте коды из СМС никому, проверьте информацию через личный кабинет на сайте вашей УК или сервис «Госуслуги Дом».

Особенно уязвимы пожилые люди — расскажите родственникам о такой схеме обмана. Мошенники часто цепляют тех, кто доверчиво относится к сообщениям с «хорошими новостями» о возврате денег.