Недвижимость и ЖКХ

В калужских Веснушках по тротуару течёт канализация

Евгения Родионова
06.02, 16:39
Об этом в четверг, 5 февраля, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, в микрорайоне по тротуару сильным потоком течёт канализация.

— Вонь стоит ужасная! Всё это стекает в Чижовку, там находятся пруды и ручей! За этот период трудно представить себе сколько утекло этой гадости. Новый микрорайон! Что же творится, просто ужас какой- то! Куда же смотрят власти и контролирующие органы? - написала женщина.

— Часть работ собственник сетей уже выполнил, погодные условия не позволили завершить всё сразу. В субботу собственник сетей планирует завершить все работы, - ответили в администрации города Калуги.

