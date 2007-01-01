В калужских Веснушках по тротуару течёт канализация
Об этом в четверг, 5 февраля, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, в микрорайоне по тротуару сильным потоком течёт канализация.
— Вонь стоит ужасная! Всё это стекает в Чижовку, там находятся пруды и ручей! За этот период трудно представить себе сколько утекло этой гадости. Новый микрорайон! Что же творится, просто ужас какой- то! Куда же смотрят власти и контролирующие органы? - написала женщина.
— Часть работ собственник сетей уже выполнил, погодные условия не позволили завершить всё сразу. В субботу собственник сетей планирует завершить все работы, - ответили в администрации города Калуги.
