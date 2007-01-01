Обнинск
Недвижимость и ЖКХ Ещё одна коммунальная авария произошла в Козельске
Недвижимость и ЖКХ

Ещё одна коммунальная авария произошла в Козельске

Дмитрий Ивьев
05.02, 16:26
Утечка на водоводе зафиксирована на улице Некрасова. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщила глава Козельского района Елена Слабова.

По ее словам, специалисты козельского участка ГП «Калугаоблводоканал» оперативно устранили аварию.

Этот водовод обеспечивает холодной водой район больницы.

Ранее в городе протекала труба с водой на улице Суворова.

