Ещё одна коммунальная авария произошла в Козельске
Утечка на водоводе зафиксирована на улице Некрасова. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщила глава Козельского района Елена Слабова.
По ее словам, специалисты козельского участка ГП «Калугаоблводоканал» оперативно устранили аварию.
Этот водовод обеспечивает холодной водой район больницы.
Ранее в городе протекала труба с водой на улице Суворова.
