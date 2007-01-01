В Калуге обнаружили опасную лестницу

Об этом в среду, 4 февраля, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, сейчас по лестнице ходить невозможно.

— Вымученная лестница на улице Детей Коммунаров, по которой ежедневно туда и обратно ходят дети в лицей имени Циолковского. Туда держась за ледяные перила, обратно верхом на рюкзаке, дабы не сломать ноги. Чистят её только после того, как пишем на вашу страницу! Ходить по ней невозможно! Пожалуйста, хотя бы с какой-нибудь периодичностью можно чистить лестницу? Или ждём несчастного случая? - написала горожанка.

— Заявка на расчистку лестницы есть. До конца недели проведём уборку. По возможности постараемся пораньше, - ответили в администрации города Калуги.