Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отключат воду

Дмитрий Ивьев
05.02, 12:15
0 1211
В пятницу, 6 февраля, с 9:30 до 16:00 пройдут ремонтные работы в индустриальном парке в селе Росва.

Как сообщили в областном водоканале, из-за этого отключат воду в следующих местах:

  • Индустриальный парк с. Росва,
  • д. Яглово,
  • п. Воротынск,
  • ул. Луговая,
  • ул. Калужская,
  • Технопарковая.

- Социально-значимые объекты под перекрытие не попадают, - прокомментировали коммунальщики. - После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде.

