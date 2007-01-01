В Калуге отключат воду
В пятницу, 6 февраля, с 9:30 до 16:00 пройдут ремонтные работы в индустриальном парке в селе Росва.
Как сообщили в областном водоканале, из-за этого отключат воду в следующих местах:
- Индустриальный парк с. Росва,
- д. Яглово,
- п. Воротынск,
- ул. Луговая,
- ул. Калужская,
- Технопарковая.
- Социально-значимые объекты под перекрытие не попадают, - прокомментировали коммунальщики. - После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде.
