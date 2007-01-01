Обнинск
Воду жителям Малоярославца обещают вернуть к 14:00

Дмитрий Ивьев
05.02, 12:04
Такой прогноз опубликовал днём в четверг, 5 февраля, глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

- Вижу все комментарии, - отметил он. - Сейчас идёт поэтапное заполнение системы и повышение давления до рабочего. Ориентировочно к 14:00 водоснабжение восстановится.

Напомним, аварийная ситуация возникла в ночь на четверг. К станции подъёма воды перестало поступать электричество.

