Воду жителям Малоярославца обещают вернуть к 14:00

Такой прогноз опубликовал днём в четверг, 5 февраля, глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

- Вижу все комментарии, - отметил он. - Сейчас идёт поэтапное заполнение системы и повышение давления до рабочего. Ориентировочно к 14:00 водоснабжение восстановится.

Напомним, аварийная ситуация возникла в ночь на четверг. К станции подъёма воды перестало поступать электричество.