В Калуге завершили ремонт теплотрассы на Гагарина
Авария там произошла днём в среду, 4 февраля, в районе перекрёстка с улицей Королёва.
- Вчера завершили ремонт. Отопление подается в дома, - прокомментировали ситуацию в четверг в управлении ЖКХ Калуги.
Напомним, из трубы вырывался пар, а вниз по Гагарина потоком текла вода. Движение по Гагарина со стороны Правого берега было ограничено из-за ремонтных работ.
