Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге завершили ремонт теплотрассы на Гагарина
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге завершили ремонт теплотрассы на Гагарина

Дмитрий Ивьев
05.02, 09:43
2 756
Авария там произошла днём в среду, 4 февраля, в районе перекрёстка с улицей Королёва.

- Вчера завершили ремонт. Отопление подается в дома, - прокомментировали ситуацию в четверг в управлении ЖКХ Калуги.

Напомним, из трубы вырывался пар, а вниз по Гагарина потоком текла вода. Движение по Гагарина со стороны Правого берега было ограничено из-за ремонтных работ.

