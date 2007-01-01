Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Малоярославец начала возвращаться вода

Дмитрий Ивьев
05.02, 09:33
На станцию первого подъема в деревне Чуркино восстановлено электроснабжение. Об этом сообщил глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

- Идет заполнение системы. Давление в сетях отрегулируем в течении двух часов, - пояснил чиновник.

Ранее проблемы с водой в районном центре возникли в ночь на 5 февраля из-за аварийного отключения электричества в Чуркино.

