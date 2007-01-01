Деревня Калужской области снова осталась без воды
Об этом в среду, 4 февраля, сообщила прокуратура Жуковского района.
По данным ведомства, в деревне Машково произошло повторное отключение системы холодного водоснабжения.
Проводятся ремонтно-восстановительные работы.
Прокуратура контролирует устранение повторной коммунальной аварии.
Ранее мы уже писали об этом.
