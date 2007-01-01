Обнинск
-13...-12 °С
Недвижимость и ЖКХ

Деревня Калужской области снова осталась без воды

Евгения Родионова
05.02, 09:30
Об этом в среду, 4 февраля, сообщила прокуратура Жуковского района.

По данным ведомства, в деревне Машково произошло повторное отключение системы холодного водоснабжения.

Проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Прокуратура контролирует устранение повторной коммунальной аварии.

Ранее мы уже писали об этом.

