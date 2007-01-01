Обнинск
-29...-28 °С
Проблемы с водой возникли в Малоярославце
Недвижимость и ЖКХ

Проблемы с водой возникли в Малоярославце

Дмитрий Ивьев
05.02, 08:55
Ночью произошло аварийное отключение электроэнергии на линии к скважинам в деревне Чуркино рядом с районным центром.

- До настоящего времени причина аварии не устранена и скважины обесточены, - рассказал утром 5 февраля глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов. - Электроснабжение ни по одной из двух линий не осуществляется . В связи с отсутствием поступления воды на станцию обезжелезивания, в целях предотвращения полной остановки водоснабжения давление на выходе в город снижено.

В ближайшие часы обещают установить дизель-генератор для подключения резервного источника.

