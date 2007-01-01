Проблемы с водой возникли в Малоярославце
Ночью произошло аварийное отключение электроэнергии на линии к скважинам в деревне Чуркино рядом с районным центром.
- До настоящего времени причина аварии не устранена и скважины обесточены, - рассказал утром 5 февраля глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов. - Электроснабжение ни по одной из двух линий не осуществляется . В связи с отсутствием поступления воды на станцию обезжелезивания, в целях предотвращения полной остановки водоснабжения давление на выходе в город снижено.
В ближайшие часы обещают установить дизель-генератор для подключения резервного источника.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь