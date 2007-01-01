В Калуге прорвало теплотрассу на улице Гагарина

Очередная коммунальная авария произошла в областной столице днём в среду, 4 февраля.

В районе перекрёстка улиц Гагарина и Королева из трубы теплотрассы вырывается горячий пар.

На проезжую часть вниз по Гагарина потекла вода.

На место уже прибыли коммунальщики, но пока около трубы проходит лишь обсуждение. Ремонтные работы не начались.

Если к месту аварии подгонят тяжелую технику, движение по Гагарина в сторону центра может быть затруднено.