В четырех калужских деревнях заработали уличные газопроводы

Работы проведены в населенных пунктах Хатожа, Высокое, Городец и Мамоновка Куйбышевского района.

- Работы в населённых пунктах были проведены в рамках региональной программы догазификации, - рассказал 4 февраля глава куйбышевского района Сергей Макридов. - Физические объёмы работ завершились в прошлом году, в январе 2026 года госкомиссией была подписана соответствующая документация.

Теперь жители могут подключать дома к газу.