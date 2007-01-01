Обнинск
-19...-18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В четырех калужских деревнях заработали уличные газопроводы
Недвижимость и ЖКХ

В четырех калужских деревнях заработали уличные газопроводы

Дмитрий Ивьев
04.02, 08:36
0 111
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Работы проведены в населенных пунктах Хатожа, Высокое, Городец и Мамоновка Куйбышевского района.

- Работы в населённых пунктах были проведены в рамках региональной программы догазификации, - рассказал 4 февраля глава куйбышевского района Сергей Макридов. - Физические объёмы работ завершились в прошлом году, в январе 2026 года госкомиссией была подписана соответствующая документация.

Теперь жители могут подключать дома к газу.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhMRExkaGJsY3hVTmw5NTVKcTA5cVE9PSIsInZhbHVlIjoiTmZteEtaU0MrczJTdFlrbmcyR3BsQjdTdEtJYS9kb1RvSWxZT08zbUd3VkQ3WW0vMUthOHNnWUdiZzE0VDFVb3JjNHBzYStpU3FVc1gzN3lscThsaTNrZ1ZpY21kUm9haitKUVdaQTlxYWJIMjY4azJOVUEvdU1JdGNuTXcvd3Z6M0c4cndFZUFLSVRUSVA5eG9Ld3dkMHB4Rno0REpoUTkzS0tvZTFTOW9YK1dUaE5YbWgwTjJDN3d5S2ppU2lubGlKZHJFc0w2WUhoR2ozeCtSTUFLdmNHRGluVisvV3g3V0xwbUFWcVhuNmU1VVBta29vSVp4RGovbW1jaXpvMy9HRVRoNUVxQjlQMFNoOW84UHg3bnVoMDcxWVlRdVpOdTVoR0dJVTl3YXFyTFZYMW5XTVhRcXRGWjhFOFYvMmd4T2o3dlBoK1YycjlmYkNMNWg0RHJldktZbmxiM1A2Yk5Ca2JKT1Rwem1SaWoyVVZqUlJndnZHRzhaNjI1ZzVIUW55cWhvMWJFRk5qL1pIdGNpYWF5TlhTWVh0UVNMUzZnVGJ6eVRqM254SWFsWXoxb3ZicW9vMldJWEdhdUZLRSIsIm1hYyI6ImZkMjJhZGIwMWJiZjUyYjYwNjk4NzhhZTkzMzUxM2M3OTNhNjE5MDk4MDc0MjAyZjc3YmRlZmY3YWFkODlmMDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkRyeTRyYk14cUgvK3hGSC84RXlON0E9PSIsInZhbHVlIjoib1VrUEx2N2gzQ0dpQ2JlRHFySUw1a1RvcnBmYTZqZTJIcDRQUGVQTGQwQ2VTVFFmRFVzUmVVVjRxbGUvQ0JCQUZ6ZU1yb093Y285V3o2SG5IbkdkVFJOQllsTjk3b0x5enJRM2szemxSdks2SDYzbWZRZE44dDVZK1V3MG16OU9HUkZPNkRMeklRV2JEMjZXZGRTSURIS21nSDV0YXYyYktlNWVvbGxNMXBrUGpUTnRIUmdBcGswNnhEZkw5NkxIVk5RZGpsWlhqTzhPNytwU1RzQXBCUmtEbXNoUWNBUmU2bU82d0J2YkJjS2JmdzFWSitLZGxkUEtRd0xRNUlSK3FzMDVocW1XMnE4N1BGTGhLWVJ0T0FuRzRSSTFMbGN6SkdQMnNpOFFtSE10N29LY0JWeFhZR3N0QWhhT05hN2pkYVk1QVF1NUJVT3ZZaFFFVDRCRDZ3WDBDOHVBQkNMYmJXb2lkVnk5dEFSUStjeG56TzJXb1R5VjQ1ZURLelpIcDJ1bXpBeVRCWDN3SUoxcFVjcSsveCtZQWtLSytBNWVKbjZXYUlNZisvaFZmWUg4L3hWK0dXSC8rOVd5RXdGS254OG5keHhWQk02bStjNTJvNkg1bVgzKzdNTWtvSlY1d2YwS25LSXdVTVRaRGV2UjZDcW5ZQXdGSEhJL0RYM2NubzkzV1kyWmxiTGVnR0IvNzJJRTBUdlo5dWtIMXRrSHpMVmtST3hGWFBtdVIxMFVQS2E4azZ6ZUFRMG9KdUZkZFBDc01XQlFtNGNBTmxKS2paalNWSHExbWZFNGhlNzVrRHNXSjBxN2daVlp4TnUzV056RDZsZ1R1WXo3Q0ZmdCIsIm1hYyI6ImQzMzk1MjkxYmQyMWMzZTNkMmIzZWQ0NTEwYTRjMzIwNjE1ODY3ZWNmNWIyZGUwMjBhM2ZlYjBiNjM2ZGQ4NjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+