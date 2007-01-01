В Калуге отремонтировали дом с типографией революционной газеты «Рассвет»

В историческом центре Калуги завершили ремонт здания, где в 1917–1918 годах работала типография газеты «Рассвет». Об этом сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия региона Евгений Чудаков.

Работы провели на здании конца девятнадцатого века по адресу: улица Карпова, дом 19. Специалисты обновили фасады, отремонтировали крышу, восстановили отмостку и привели в порядок инженерные сети. Заказчиком выступил фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калуги.

Дом имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Его историческая ценность связана с периодом революционных событий — именно здесь печатали газету «Рассвет».