В Калуге отремонтировали дом с типографией революционной газеты «Рассвет»
В историческом центре Калуги завершили ремонт здания, где в 1917–1918 годах работала типография газеты «Рассвет». Об этом сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия региона Евгений Чудаков.
Работы провели на здании конца девятнадцатого века по адресу: улица Карпова, дом 19. Специалисты обновили фасады, отремонтировали крышу, восстановили отмостку и привели в порядок инженерные сети. Заказчиком выступил фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калуги.
Дом имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Его историческая ценность связана с периодом революционных событий — именно здесь печатали газету «Рассвет».
