В Калуге заливает улицу Плеханова
Вода течёт по проезжей части и быстро замерзает в районе Палат Коробовых.
Дорога 3 февраля начала покрываться слоем наледи.
Движение на участке между улицами Пушкина и Комарова затруднен.
- Сейчас специалисты водоканала работают над устранением нештатной ситуации на сетях водоотведения по указанному адресу, - прокомментировали в «Калугаоблводоканале».
Ранее на этой неделе похожие аварии происходили на улице Хрустальной и в районе Московской площади.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь