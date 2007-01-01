Обнинск
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге заливает улицу Плеханова

Дмитрий Ивьев
04.02, 11:16
0 1006
Вода течёт по проезжей части и быстро замерзает в районе Палат Коробовых.

Дорога 3 февраля начала покрываться слоем наледи.

Движение на участке между улицами Пушкина и Комарова затруднен.

- Сейчас специалисты водоканала работают над устранением нештатной ситуации на сетях водоотведения по указанному адресу, - прокомментировали в «Калугаоблводоканале».

Ранее на этой неделе похожие аварии происходили на улице Хрустальной и в районе Московской площади.

жкх
