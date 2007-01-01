В Калужской области организация получит штраф за долгое отключение воды
В среду, 4 февраля, прокуратура Износковского района сообщила о привлечении к административной ответственности должного лица ресурсоснабжающей организации.
По данным прокуратуры, проводилась проверка за нарушения требований законодательства при обеспечении населения коммунальной услугой.
— В январе в жилые дома деревни Михали Износковского района из-за коммунальной аварии прекратили подачу водоснабжения на срок выше установленных нормативов, - уточнили в ведомстве.
Прокуратура района внесла представление ресурсоснабжающей организации об устранении нарушений законодательства и перерасчёте платы за коммунальную услугу.
Должностное лицо организации привлекли к административной ответственности.
