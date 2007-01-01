Обнинск
-19...-18 °С
Недвижимость и ЖКХ В Калужской области организация получит штраф за долгое отключение воды
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области организация получит штраф за долгое отключение воды

Евгения Родионова
04.02, 10:44
0 420
В среду, 4 февраля, прокуратура Износковского района сообщила о привлечении к административной ответственности должного лица ресурсоснабжающей организации.

По данным прокуратуры, проводилась проверка за нарушения требований законодательства при обеспечении населения коммунальной услугой.

— В январе в жилые дома деревни Михали Износковского района из-за коммунальной аварии прекратили подачу водоснабжения на срок выше установленных нормативов, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура района внесла представление ресурсоснабжающей организации об устранении нарушений законодательства и перерасчёте платы за коммунальную услугу.

Должностное лицо организации привлекли к административной ответственности.

