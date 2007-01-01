В Калуге залатали трубу в районе Московской площади
Вечером во вторник, 3 февраля, утечку в районе улицы Новая Стройка удалось ликвидировать.
Образовавшуюся наледь обильно посыпали песком.
Напомним, вода больше суток заливала дворы и проезжую часть.
На улице Московской из-за этого скапливались большие пробки. «Управление калужского троллейбуса» временно меняло маршруты автобусов и троллейбусов.
