Недвижимость и ЖКХ В Калуге залатали трубу в районе Московской площади
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге залатали трубу в районе Московской площади

Дмитрий Ивьев
04.02, 09:44
Вечером во вторник, 3 февраля, утечку в районе улицы Новая Стройка удалось ликвидировать.

Образовавшуюся наледь обильно посыпали песком.

Напомним, вода больше суток заливала дворы и проезжую часть.

На улице Московской из-за этого скапливались большие пробки. «Управление калужского троллейбуса» временно меняло маршруты автобусов и троллейбусов.

