В Калуге готовят реставрацию дома на улице Театральной
Объект культурного наследия федерального значения на улице Театральной, 43/8 готовится к реставрации. Об этом 3 февраля сообщили в Управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области.
На данный момент разработана проектная документация и получено заключение историко-культурной экспертизы.
Дом ждет реставрация фасадов, кровли, а также замена коммуникаций.
- Несмотря на статус памятника федерального значения, дом является многоквартирным жилым домом, поэтому реставрация пройдет в рамках региональной программы капитального ремонта, - пояснили в Управлении.
