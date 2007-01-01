В Калуге готовят реставрацию дома на улице Театральной

Объект культурного наследия федерального значения на улице Театральной, 43/8 готовится к реставрации. Об этом 3 февраля сообщили в Управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области.

На данный момент разработана проектная документация и получено заключение историко-культурной экспертизы.

Дом ждет реставрация фасадов, кровли, а также замена коммуникаций.

- Несмотря на статус памятника федерального значения, дом является многоквартирным жилым домом, поэтому реставрация пройдет в рамках региональной программы капитального ремонта, - пояснили в Управлении.