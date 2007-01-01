Обнинск
-16...-15 °С
Недвижимость и ЖКХ

Коммунальная авария оставила калужан без воды

Дмитрий Ивьев
03.02, 15:44
Движение на улице Московской в районе магазина «Спутник» по-прежнему затруднено из-за аварии на водоводе в районе улицы Новая Стройка.

- Водоснабжение нарушено в нескольких домах, - рассказали в администрации города днём во вторник, 3 февраля. - Коллеги из «Калугаводоканала» сообщают, что пониженное давление наблюдается по адресам: ул. Новая Стройка, д. 2 и 4, ул. Тельмана, д. 9. На верхних этажах вода может временно отсутствовать.

Власти рекомендуют водителям избегать участок Московской в районе аварии.

