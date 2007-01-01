Обнинск
Недвижимость и ЖКХ В Калуге водителей оштрафуют за блокировку мусорных контейнеров
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге водителей оштрафуют за блокировку мусорных контейнеров

Дмитрий Ивьев
03.02, 12:28
В Калужской области участились случаи, когда припаркованные у контейнерных площадок автомобили мешают вывозу мусора. С начала зимы управление административно-технического контроля получило около 80 жалоб от регионального оператора «КРЭО» на такие нарушения.

Как сообщил 3 февраля министр строительства и ЖКХ области Вячеслав Лежнин, по четырём случаям уже составили протоколы об административных правонарушениях. По остальным материалам проводятся проверки.

За создание помех для вывоза твёрдых коммунальных отходов и уборки территорий предусмотрен штраф: для обычных граждан — до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 7 тысяч, для организаций — до 30 тысяч рублей. Такая ответственность закреплена в законе Калужской области об административных правонарушениях.

Министр напомнил автовладельцам, что парковка у мусорных контейнеров напрямую влияет на чистоту дворов и улиц. Чтобы коммунальные службы могли вовремя вывозить отходы, автомобили стоит оставлять в специально отведённых местах, не загораживая подъезд к контейнерным площадкам.

