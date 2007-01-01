В Калуге назвали причины потопа на улице Московской
Проезжую часть в районе площади Московской уже вторые сутки заливает водой. Образовалось большое количество наледи, что привело к большим пробкам в утренний час пик.
Как пояснили в «Калугаоблводоканале», причиной этому стала утечка на чугунной трубе на улице Новая Стройка.
- Просим водителей по возможности заранее планировать маршрут движения, - заявили в водоканале. - Причина роста числа таких аварий в этом сезоне - экстремально низкие температуры, которые приводят к дополнительной нагрузке на коммунальные сети.
В течение дня коммунальщики планируют полностью устранить утечку и убрать образовавшуюся наледь.
