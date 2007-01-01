Котельные на Правобережье Калуги закольцуют

30 января на Правобережье Калуги произошли две аварии на теплосетях. Из-за первой без отопления остались 23 многоквартирных дома и три социальных объекта, из-за второй — пять жилых домов.

Как сообщил 2 февраля на заседании областного правительства глава Калуги Дмитрий Денисов, последствия второй аварии устранили быстро. На ликвидацию первой ушло больше времени: порыв трубы обнаружили не сразу, поскольку он образовался на участке под дорогой.

Власти приняли решение соединить теплосети двух котельных — расположенных на 1-м Академическом проезде и на улице 65 лет Победы. Такая схема, называемая закольцовкой, позволит перенаправлять тепло в случае аварии и повысит надёжность отопления в районе.

Кроме того, специалистам предстоит выяснить причину прорыва трубы, которая была уложена всего восемь лет назад во время реконструкции трассы Калуга — Шопино. Среди возможных версий — выход из строя системы электрозащиты или использование некачественных материалов при прокладке.