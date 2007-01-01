Обнинск
-24...-23 °С
Несколько улиц Калуги останутся без электричества

Дмитрий Ивьев
02.02, 16:19
0 1023
Во вторник, 3 февраля, с 10:00 до 13:00 в Калуге будет отключено электроснабжение в ряде домов, сообщили в администрации города.

Без света останутся жители домов номер 1/2, 12, 13, 14 и 15 на площади Победы, домов номер 4 и 6 на улице Степана Разина, дома номер 7 на Николо-Козинской улице, дома номер 49 на Тульской улице, а также домов номер 68, 96 и 98 на улице Кирова.

Отключение связано с плановыми работами на электросетях. Жителям рекомендуют заранее подготовиться к временному перебою с электричеством.

