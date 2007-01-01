В Калуге на Пушкина трактор раздавил урну при уборке снега

В понедельник, 2 февраля, в редакцию обратилась читательница с просьбой рассказать о проблемах, которые возникают в городе при уборке снега.

По её словам, трактор раздавил мусорную урну на остановке.

— Почему уборщики города так относятся к муниципальному имуществу? Одно делаем - всё остальное крушим! Недавно установленная урна (а их и так мало в Калуге) раздавлена всмятку трактором, убирающим остановку на Пушкина, - написала о проблеме женщина.

Управление городского хозяйства города Калуги прокомментировало ситуацию:

— Повреждение урны на остановках при уборке снега - это единичные случаи, а не системная проблема. Техника работает в сложных стесненных условиях ограниченного пространства, что повышает риск случайного повреждения отдельных объектов инфраструктуры. Инструктаж сотрудников работающих на снегоуборочной технике акцентирует внимание механизаторов на соблюдении осторожности. Урну обязательно заменим в ближайшее время.