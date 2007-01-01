Обнинск
В Обнинске проведут ревизию сетей

Дмитрий Ивьев
02.02, 11:32
На прошлой неделе там произошла аварии на электросетях в микрорайоне Заовражье.

В понедельник, 2 февраля, губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил минстрою проконтролировать, чтобы была сделана ревизия сетей, обеспечена бесперебойная подача электроэнергии.

Глава региона рассчитывает, что надежность электроснабжения в регионе будет существенно повышена.

-  Ресурсы для этого есть: в 1,5 раза увеличен объем инвестпрограммы, - подчеркнул Шапша. - Многое уже сделано. Но каждая аварийная ситуация вызывает справедливые нарекания жителей. Важно, чтобы люди на себе чувствовали улучшения. Отопительный сезон на пике нагрузки. Впереди еще несколько морозных дней. Работаем в режиме повышенной готовности.

