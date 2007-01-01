В Калуге построят новую котельную

Тема отопления в условиях сильных морозов обсуждалась в понедельник, 2 февраля, на заседании правительства области.

- Сегодня заслушал доклады о том, как идет отопительный сезон в регионе, - рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Какова причина сбоев в теплоснабжении жителей, какие меры приняты, что делается для того, чтобы такие ситуации не повторялись.

По его словам, в Калуге с начала года произошло шесть аварий. Одна из них – на Малинниках.

- Бывшая ведомственная котельная выработала свой ресурс. Проектируем новую блочно-модульную котельную, в 2027 году она должна быть построена, - подчеркнул губернатор. - Продолжаем планомерно менять изношенные теплосети. По Калуге это уже порядка 100 км. По Обнинску тоже большой объем сделан. И на обновленных сетях аварий не допущено. Ведем эту работу в том числе за счет списания задолженности по бюджетным кредитам.