Обнинск
-23...-22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге построят новую котельную
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге построят новую котельную

Дмитрий Ивьев
02.02, 11:53
2 599
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Тема отопления в условиях сильных морозов обсуждалась в понедельник, 2 февраля, на заседании правительства области.

- Сегодня заслушал доклады о том, как идет отопительный сезон в регионе, - рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Какова причина сбоев в теплоснабжении жителей, какие меры приняты, что делается для того, чтобы такие ситуации не повторялись.

По его словам, в Калуге с начала года произошло шесть аварий. Одна из них – на Малинниках.

- Бывшая ведомственная котельная выработала свой ресурс. Проектируем новую блочно-модульную котельную, в 2027 году она должна быть построена, - подчеркнул губернатор. - Продолжаем планомерно менять изношенные теплосети. По Калуге это уже порядка 100 км. По Обнинску тоже большой объем сделан. И на обновленных сетях аварий не допущено. Ведем эту работу в том числе за счет списания задолженности по бюджетным кредитам.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNEUDZXa3Y1eU0zditTbjZ1SHJYVlE9PSIsInZhbHVlIjoiU1JlQ1FDOXUxK1VTQnJuaE5ldW1BSVpsMjVnQVR0UFBQYnZTd1lrdmlIOS9ZV21kOEZMcmY5KzJOakdWUUY0SlZFTUVVbDd5TlNiOUMvbHZvQ1lPY1pSZ0thSHBBZHlCRkRiZzJqbU9kQjNDZS9uRU1INWRlNWY5MSs3Y1BwVmw2c1UrZG1BMHprVlovOGd5K2VYV1RrSnZ0cEJkM0NYTzJZamdsTDRzRDZFYUhva1ZaUzJWQTU5RWJUbjRHNFpHbERsSFFvZ0Z3WXl5WUFLUENlLzludU92bmRiODlhWHFpaHA0VVllNm9CUWsveHEyRlFXMmVWUVFlUk5JcHN3dHRIMGlrNFJxN21ZQTBoajUwTEpRRm9ZVkk1bGxnQjJUejFMdjY2ZGtOSk9CMDVpdGRMakJZcEVkeDA1OU5ldlVzTHRBOTMwclpzeDhYcGpPc0N3TUU5S1VXTEhtZVhQZ0VncUxISnJadWc1cHRlOGhGeWxUUGxIRGEvNm5wb0lIb3gxRWRESGFRdHIvaDZWb0tCUk9uMTBXdnp0My9Objh2RU5EQ0NCcU1BdmU5Q1hJdmtKNWZxcW1tYjVCejhMYiIsIm1hYyI6IjI5NzkzMWQyN2IxNTk2MDNkZTA4ODU3NWIwNTkyYmEzMzdkOGNhNTU5MjljNTRiZTE3N2Q4MzYxNDUxZWUzZDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkFmTXg2MVZmQUlFNTMybDFGNEFxS0E9PSIsInZhbHVlIjoiRmdDcHhEUHk2R01QRkMrMXhVQnFJdEpybGtWUU5maWNJdUsxTnJvNjFSUkI2ZitzeElhMUxYdTZ6eWRVak9abUNvcjNobUlweGJRWmJ1bEZSbm1QaytMangzUnlaZGpkcFhIVm4zVUVsQUUxN1o4NUFPcUQ3WUt6ZUU2dmRGallxblJ0V2xiK3R1bk9idWN0TVc1K2t2empUNkVKS2RaTGczQ0dsYmNUTHdEWWpLaHE5cFN1MThDWWdCc05UVmVwcmNxMGFzNE5oTjNFdFFhblZybFRucVZWS1g4TktaY3RkaThGVWp5L0FpT211Nzc2djgxRXRUL3p0SEUzYnpFTmtzWERBaE5na3QyTGkwQzVOczhaT0lkTUF2OElxbSszbjFHb2xWWVY4Q2xSMGFVTFo2Z0QxczVIbEh3Sm1BWWEyS1RUdGp4NHpVVE1zMTE1RFlPazNiSW9id3dwUXQ5eFdMR3FFZ1QzcXdHS0tIV0F2M0ZuWG91bFNLQ3FEUThZQ1EvaDAydWFvV0IxbHVQWGFiM2h2djNTOFRnSStVSUM1VTlDbE10SjlBU3E5UlBPb2FrZk16L3gya2lKTlFTWVgrcngvOUNCVkVmY1FoNXdEVUg3RzlaOFNrcVBDL3NQcTBJNDVNNDJLTWRwMjlON3Y3aU9Pck56TkNkZGgxS2dWSkV5ZGdlYXgxRzFIUWdhUzdwcjAzN3d5TnVhSGNkWlA5Nk15R1Q2N2dDcUJLeUhhV3hIMDJiNkp0NmxSY1FkbmZhcUYyZ2FRaFVyQ2diS1lFRkdJVVBRVmxKUFhXMGpUYU1ta2pDaGRVTTJpVm90MHYraE1MVmlIWEVyS0lBUyIsIm1hYyI6IjhlOGE3ZmZkNzhjYTlmNTMxNDdiY2QzOThjZmY1MWFlMmIxMjhmYzhhZmE4ZDg4NzMyMDUzNDAxZjg0MjUzNWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+