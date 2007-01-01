Жители Калуги мерзнут в квартирах

На прошлой неделе коммунальная авария произошла на улице Фомушина. Трубу залатали в тот же день, однако до сих пор в некоторых домах батареи нормально не прогрелись.

Как пояснили 2 февраля в официальном сообществе Правобережья со ссылкой на информацию «Калугатеплосети», после аварии нужно нагревать аккуратно, чтобы не получить гидроудар и новый порыв.

- К вечеру всё будет, - заверили жителей района. - Перерасчет произойдет автоматически, так как все отключенные дома были со счетчиками, соответственно, без тепла они не мотали, оплата не потребуется.