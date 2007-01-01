Обнинск
-23...-22 °С
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калужской области газ провели ещё в одну деревню
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области газ провели ещё в одну деревню

Дмитрий Ивьев
02.02, 09:24
0 402
В январе введена в эксплуатацию сеть газораспределения в деревне Хатожа Куйбышевского района.

Объект построили за счет средств областного бюджета.

Протяженность сети – четыре километра.

- Газификация указанного населенного пункта создаст условия для газификации 30 домовладений, - рассказал в понедельник, 2 февраля, министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

область
