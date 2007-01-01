В Калужской области газ провели ещё в одну деревню
В январе введена в эксплуатацию сеть газораспределения в деревне Хатожа Куйбышевского района.
Объект построили за счет средств областного бюджета.
Протяженность сети – четыре километра.
- Газификация указанного населенного пункта создаст условия для газификации 30 домовладений, - рассказал в понедельник, 2 февраля, министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
