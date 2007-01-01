На газификацию Калужской области в 2025 году выделили более 417 миллионов рублей

Заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева 2 февраля рассказала о работах по расширению газовых сетей в регионе. По её словам, ежегодно в области продолжают подводить газ к населённым пунктам и строить новые газовые котельные, чтобы решать вопросы отопления.

В 2025 году на эти цели из областного бюджета направили 417,6 миллиона рублей. Эти деньги пошли на прокладку новых участков газопроводов и строительство объектов газификации.

По данным на 1 января, уровень газификации региона составил 81,85%. Этот показатель рассчитывается с учётом объёмов газа, который используется не только в жилых домах, но и на промышленных предприятиях для выработки тепла и электроэнергии.