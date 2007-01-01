Обнинск
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге прокуратура открыла горячую линию из-за ЧП на Правобережье

Дмитрий Ивьев
31.01, 14:33
0 557
Как мы уже рассказывали, утечка на теплотрассе произошла 30 января.

Трубу залатали вечером в пятницу, однако, по сообщениям жителей в соцсетях, тепло ещё не дошло до всех квартир.

Прокуратура Калуги объявила об открытии горячей линии в связи с отсутствием отопления в многоэтажках на улицах Фомушина, Хорошей и 65 лет Победы. Люди могут обращаться по телефону +79105263689.

