В Калуге прокуратура открыла горячую линию из-за ЧП на Правобережье
Как мы уже рассказывали, утечка на теплотрассе произошла 30 января.
Трубу залатали вечером в пятницу, однако, по сообщениям жителей в соцсетях, тепло ещё не дошло до всех квартир.
Прокуратура Калуги объявила об открытии горячей линии в связи с отсутствием отопления в многоэтажках на улицах Фомушина, Хорошей и 65 лет Победы. Люди могут обращаться по телефону +79105263689.
