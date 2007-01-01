Жители Правобережья Калуги жалуются на холодные батареи

Фото: Правобережье Калуги.

Рано утром в субботу, 31 января, глава Калуги Дмитрий Денисов сообщил о завершении аварийных работ на улице Фомушина, где накануне прорвало теплотрассу. Однако за прошедшие после этого три часа тепло до многих домов так и не дошло.

В соцсетях люди пишут про холодные батареи на улицах Фомушина, 65 лет Победы и Хорошей.

В официальном сообществе Правобережья пояснили, что из-за серьезности аварии из труб сливали воду, поэтому заполнение системы не будет быстрым.

- Всегда очень трудно прогнозировать скорость заполнения, поэтому остается только ждать. Главное - процесс пошел, - говорится в комментарии сообщества.