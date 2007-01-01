На Правом берегу Калуги завершили ремонт на месте коммунальной аварии

Утром в субботу, 31 января, глава города Дмитрий Денисов сообщил, что скоро тепло должно пойти в жилые дома.

- В настоящее время проводится заполнение системы теплоносителем, - пояснил он после визита на место ЧП.

Напомним, теплотрассу на улице Фомушина прорвало в пятницу. Несколько часов понадобилось на то, чтобы найти точное место утечки.

Наши читатели сообщали, что без отопления остались многоквартирные дома на улицах Фомушина и 65 лет Победы.

За последнюю неделю это уже третья крупная авария на теплотрассах в Калуге. Ранее два раза латали трубу на Салтыкова-Щедрина.