Недвижимость и ЖКХ В Калуге ликвидируют коммунальную аварию на Новоспасской
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге ликвидируют коммунальную аварию на Новоспасской

Евгения Родионова
30.01, 21:30
0 130
В пятницу, 30 января, прокуратура Калужской области сообщила о взятии на контроль устранения на улице Новоспасской.

Ранее мы писали о коммунальной аварии на сетях теплоснабжения.

Проводят ремонтно-восстановительные работы. Подачу тепла не прерывали.

Прокуратура контролирует устранение аварии. При необходимости будут приняты меры.

