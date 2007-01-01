В Калуге ликвидируют коммунальную аварию на Новоспасской
В пятницу, 30 января, прокуратура Калужской области сообщила о взятии на контроль устранения на улице Новоспасской.
Ранее мы писали о коммунальной аварии на сетях теплоснабжения.
Проводят ремонтно-восстановительные работы. Подачу тепла не прерывали.
Прокуратура контролирует устранение аварии. При необходимости будут приняты меры.
