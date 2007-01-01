Обнинск
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге ищут место прорыва трубы на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
30.01, 20:38
Отопление и горячую воду в жилах домах пока не отключали.

Вечером в пятницу, 30 января, глава Калуги Дмитрий Денисов сообщил, что работы по поиску места прорыва ещё ведутся.

Когда точку определят, начнется ремонт. На этот период без отопления и горячей воды останутся 23 дома на улицах Фомушина, 65 лет Победы и Хорошей.

Сколько именно часов займёт латание теплотрассы, пока не уточняется.

