В Калуге ищут место прорыва трубы на Правом берегу

Отопление и горячую воду в жилах домах пока не отключали.

Вечером в пятницу, 30 января, глава Калуги Дмитрий Денисов сообщил, что работы по поиску места прорыва ещё ведутся.

Когда точку определят, начнется ремонт. На этот период без отопления и горячей воды останутся 23 дома на улицах Фомушина, 65 лет Победы и Хорошей.

Сколько именно часов займёт латание теплотрассы, пока не уточняется.