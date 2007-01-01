Обнинск
-13...-12 °С
Новая авария в Калуге: трубу прорвало на Правом берегу
Недвижимость и ЖКХ

Новая авария в Калуге: трубу прорвало на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
30.01, 14:47
0 289
В пятницу, 30 января, об этом сообщил глава города Дмитрий Денисов.

- Произошла ещё одна авария на сетях теплоснабжения, на этот раз на Правом берегу, - пояснил он. - Температура теплоносителя может быть снижена в 23 многоквартирных домах и 3 социальных объектах.

Денисов поручил не перекрывать тепло до тех пор, пока не будет обнаружено точное место аварии.

- Бригады «Теплосети» уже занимаются этим. Буду информировать калужан о развитии ситуации, - пояснил чиновник.

Утечку ищут на улице Фомушина.

отопление
