Калужские чиновники пояснили, почему нельзя отремонтировать все трубы сразу

В среду, 28 января, калужанка оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с вопросом о ремонте трубы на сетях теплоснабжения.

— У нас как зима так начинают ремонтировать трубы отопления. А что больше времени нету? - написала горожанка.

Управление ЖКХ города Калуги прокомментировало ситуацию:

— Летом ежегодно проводится профилактика для поддержания работоспособности сетей теплоснабжения. Но многие теплотрассы имеют износ, так как используются десятилетиями. Могут возникать аварийные ситуации. Благодаря федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры», в городе постепенно проводится замена устаревших и изношенных теплотрасс. К сожалению, разово провести замену во всем городе невозможно, это достаточно дорогостоящее мероприятие, поэтому работы проводятся ежегодно точечно в микрорайонах.