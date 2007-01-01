Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

Калужские чиновники пояснили, почему нельзя отремонтировать все трубы сразу

Евгения Родионова
30.01, 13:42
Читайте KP40.RU:
В среду, 28 января, калужанка оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с вопросом о ремонте трубы на сетях теплоснабжения.

— У нас как зима так начинают ремонтировать трубы отопления. А что больше времени нету? - написала горожанка.

Управление ЖКХ города Калуги прокомментировало ситуацию:

— Летом ежегодно проводится профилактика для поддержания работоспособности сетей теплоснабжения. Но многие теплотрассы имеют износ, так как используются десятилетиями. Могут возникать аварийные ситуации. Благодаря федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры», в городе постепенно проводится замена устаревших и изношенных теплотрасс. К сожалению, разово провести замену во всем городе невозможно, это достаточно дорогостоящее мероприятие, поэтому работы проводятся ежегодно точечно в микрорайонах.

Новости по тегу
жкх
