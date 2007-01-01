В Кондрово завершили ремонт на месте коммунальной аварии
Напомним, в четверг, 29 января, районный центр остался без водоснабжения.
К концу рабочего дня бригады водоканала завершили ремонтные работы.
Вечером система начала заполняться водой, сообщил глава Дзержинского района Егор Вирков.
Хотя в соцсетях люди жалуются на слабый напор воды и утром 30 января.
