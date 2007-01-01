Обнинск
-14...-13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Кондрово завершили ремонт на месте коммунальной аварии
Недвижимость и ЖКХ

В Кондрово завершили ремонт на месте коммунальной аварии

Дмитрий Ивьев
30.01, 09:01
0 421
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Напомним, в четверг, 29 января, районный центр остался без водоснабжения.

К концу рабочего дня бригады водоканала завершили ремонтные работы.

Вечером система начала заполняться водой, сообщил глава Дзержинского района Егор Вирков.

Хотя в соцсетях люди жалуются на слабый напор воды и утром 30 января.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InVldXpyTURGK3Q5UG9McnI3NmhoYVE9PSIsInZhbHVlIjoieDQ4UnJUaWd6S1NSd25Bemp4bTkxTkd2K0NYalpvL3VWSi8wWEZLdmhTVnplZmFZTWdheTNnNEE0U3RIY1FEeldaa21rd1VZeWxTQTBpTUlQeWNGU0k5UnBSTVk3SWplbExzMWRKNUxIRUU1MDVPdklYNWVFRmZudVZrTEJGTkQyVUxEcU56ZzUyNjBYK1MwNVFFNFN5K1diMHhBbFIvakM2TnR0YlRTZDk3Z0haMjFJVkJhQVFtNUJ0aVBEUE9KYjRmUks4RFliUXByQUp5cS9EZGlMQXp0bzk0UWRsMit3b1dWMDlwUDY0UUNmWW1WdGtwUEZkdHNWdEw3Z0lwcWVwdHJndW1DanhnQnJPckVNV0ZMRUFSaUJERGpHYkFocmZNNjNVRWNzbXU1NVJpWnVuZG83VmdtQUZKcEYvMmtyUGMxT3Bvdklwek5jbHFTS3l0SjJMV2o2Zllnd0tMYjRETEF3b0RDa3dOOHpCWEo5Ni9oVEdBd3JHQzg1YkJUbWJDRlZIYzdTTjJmbFBRZ2Z3cjkweTRMbm15WlJtT3ZVQ1JFeG54bWt1cVc5VnZVUHNObjBmWTAwUVFibGVKRiIsIm1hYyI6IjBjMjg4OGE0MTJmZmYyZmY5ODFhZGM4ZTQxMDM0ZWI4NDYyNzUzMjQ3MzQ1ZWMwNmViOWRhYzkyYjliZmFiMmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImZjdUlXK25TWUFqYnpuTGNhanViaVE9PSIsInZhbHVlIjoibWdBQW5tZ3g2ZlNSZk1SUEFUZmRLSitSdmh1RzRZN056Q05kMFhqZ09XQ0NUNWlxNWJWYVhQcVZ5dEtEYUNkTVhaR0orVldhQ3d6SzdNN21YTE9PREIrcWNUWUFKYjlyRDRpdmFxYXV0WTA1WlJNbHIyK2lEb3lzR3JtT2F0Q0tSOUVrd1NzYXRFUWYxK1p1cHNqbVQ1MkVYVXh2dWxXOXdUdlFOM0ZVTjRXOWMvL0kzK3hkSmgreG5EOE90Vy9WekZ6ZmUrb2RQZTVZaDdLNWN6TVdGamJHK0pybXJIamNYT1FPb1p5M3IwUnNpeGc5VnBaVDUzbHlKMktIWFgzUWhCdERrOUx0SytIQklhNWFQV0pDcXlWKzVwbTRGRWlIRTRpaURIOGtiRzZJZWxqSEhjSXJRYllVVWhHWVczRUVTUzVVckMvMTQrMlFlVGg2WlVyRG56TTgxSlRDVTZzejZQbU90dU1ROUxqdnQ5dTErZFR5WWdINDN1NFFKTjJiUCtlUTBGb1UwQXBNTFk5N2NZM3Iwa3Irb2NSeURRUFM3dDVkcThxdEVoVVNHd1dQNy9BTE1Ba09jZDNuazUxTzFodUxoMzJnSzY4cTZQWFErVlhaekc2R2pLVm55Nk5EeHJWZmw0czQ0N3c2VFlJd2crSXJaTDBpN1ZRQjhSeXp4VXpsZTZrNEp1dGRnZ3NUQjB3M3VPbyt0UVZ4dUFvQjR5MFZzd1VJM1dnaXp2MnFkMTJ3YndzWFJKTWhRUmU2N1AvSVdEQVQ0WTVmaTlJRWxKZkR1Sy83dk5lVWNMNzV4Tzl5OUh0ZXFxdEt6bXRLTGMwNCt2bHNrZWFLWDJuUSIsIm1hYyI6IjBmMzYzMGUzYmFiY2IyOGY3MjQ2ZWMxZGMzNmZmOGJmYTY1MDc5NzRkM2ZmODAzOGI3NTg5ZWIwZjY2ODMzZGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+