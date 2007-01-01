В Калуге опять прорвало трубу: без отопления остались 37 домов

Обнинск
Новая авария произошла на улице Салтыкова-Щедрина, где уже возникали проблемы два дня назад.

- К сожалению, произошёл новый порыв на изношенном участке теплосети – в другом месте, но на той же линии, - рассказал 29 января глава Калуги Дмитрий Денисов. - Ремонтно-восстановительные работы продолжаются. Пониженная температура теплоносителя может наблюдаться в 37 многоквартирных домах. Аварийные бригады находятся на месте и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу тепла в полном объёме.

Также он пояснил, что котельная на Малинниках работает в штатном режиме. Тепло подается в жилые дома. Если где-то батареи пока остаются чуть тёплыми, это связано с проблемами внутри дома.

- По каждому такому случаю специалисты работают совместно с управляющими компаниями. Будем это делать в усиленном режиме до тех пор, пока тепло не появится в каждой квартире, - отметил чиновник.

